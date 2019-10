Strážný, Philippsreut - Tragická nehoda se stala ve středu 9. října odpoledne poblíž německého Philippsreutu. Podle informací webu bavorského deníku Passauer Neue Presse došlo k čelnímu střetu osobního a nákladního auta.

Strážný neprůjezdný, tragická nehoda. | Foto: zdroj: Facebook

Při srážce zemřel jeden člověk. Měl by to být muž z okresu Freyung - Grafenau. Více informací nemá web od mluvčího německých policistů zatím k dispozici. Hlavní silnice směřující na hraniční přechod ve Strážném je v současné chvíli uzavřena a podle všeho bude vinou vyšetřování nehody neprůjezdná nejméně do osmé hodiny večer. Podle Čechů vracejících se v tuto chvíli z práce domů, mají kolony několik desítek kilometrů a to v obou směrech, jak do Čech, tak do Bavorska.