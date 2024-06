Pěknou paseku nadělal šestasedmdesátiletý cizinec, který vjel svým autem až prodejny ve Strážném. Navíc zranil prodavačku.

Do prodejny ve Strážném vjel senior autem. | Foto: Policie ČR

O kuriozní nehodě, která se stala ve středu 26. června po poledni informovala mluvčí prachatické policie Martina Joklová. Uvedla, že přesné příčiny a veškeré okolnosti nehody kolegové z dopravní policie vyšetřují. „Podezřelý je ale šestasedmdesátiletý cizinec, který řídil osobní Toyotu,“ řekla. Senior nejprve narazil do skleněné výlohy, kterou prorazil a dál pokračoval v jízdě do prodejny. „Došlo ke zranění prodavačky, kterou z místa odvezla záchranná služba do nemocnice,“ upřesnila policejní mluvčí.

Cizinec prodejnu pěkně zdemoloval. Předběžná škoda je podle informací policie vyčíslena na čtyři sta tisíc korun. Dalších padesát tisíc korun je škoda na autě, které muž řídil. Alkohol u řidiče policisté na místě dechovou zkouškou vyloučili.