Hana Bílková Millerová také podotkla, že Jiří Punda se svým kolegům policistům o záchraně života řidiče mopedu zprvu vůbec nezmínil. "Jak sám říká, to by přece udělal každý," uzavřela mluvčí.

Poté hasiči přenesli zraněného na nosítkách do vrtulníku, kdy byl leteckou záchrannou službou přepraven do nemocnice v Českých Budějovicích. Policistovi domů přišla poděkovat manželka zraněného, která uvedla, že dle zdravotníků jeho včasný a duchapřítomný zásah jejímu manželovi zachránil život.

Policista zavolal na tísňovou linku 112. Přetočil zraněného, který téměř vůbec nedýchal, z boku na záda a začal s masáží srdce. "Po několika minutách cítil, že se dýchací cesty zraněnému uvolnily. V masáži srdce policista neustále pokračoval, až do příjezdu RZS," popsala mluvčí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.