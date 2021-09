Mluvčí policistů Jaromíra Nováková uvedla: "Na místo vyjeli policisté z Obvodního oddělení policie Radomyšl, dopravní policisté a také hasiči se záchranáři. Po příjezdu policistů na místo, spatřili ve vodě ponořený osobní automobil Škoda Roomster, z kterého byla vidět už pouze střecha. Řidič potopeného vozidla byl již v péči lékařů. Měl totiž obrovské štěstí."

Ještě před příjezdem všech složek integrovaného záchranného systému totiž 71letého řidiče z potápějícího vozidla vytáhli svědci, kteří projížděli kolem bezprostředně po nehodě. Jan P. (47 let) a Radek M. (38 let) na nic nečekali. Jednali velmi rychle a pohotově.

"Zavolali první pomoc na linku 155 a oba skočili do studené vody, aby řidiče zachránili. U vozidla rozbili okénko a jednasedmdesátiletého řidiče z vozidla vytáhli na břeh. Podchlazeného muže si po příjezdu na místo převzali záchranáři a následně ho převezli do strakonické nemocnice. Co se přesně odehrálo před nehodou a jaká byla její přesná příčina, to jsou otázky, kterými se nyní budou zabývat dopravní policisté z Územního odboru Strakonice, kteří dechovou zkouškou vyloučili požití alkoholu. Oběma mužům patří velké poděkování, neboť bez jejich pomoci by se muž mohl utopit," sdělila Jaromíra Nováková