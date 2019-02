Vimperk – V úterý v půl páté ráno vyjížděli dopravní policisté k nehodě na silnici ve směru jízdy ze Čkyně na Vimperk.

Řidič osobního vozidla Renault Megane po projetí levotočivé zatáčky zhruba kilometr před Vimperkem dostal s vozidlem smyk, vyjel vpravo mimo komunikaci, kde vůz čelně narazil do protisvahu a následně se převrátil na levý bok a střechou narazil do stromu. „Při dopravní nehodě řidič utrpěl přesně nezjištěná zranění, se kterými byl rychlou záchrannou službou převezen do nemocnice. Alkohol u řidiče byl negativní. Následným šetřením však policisté zjistili, že řidič má uloženou blokaci řidičského oprávnění ze zdravotních důvodů,“ upřesnila Martina Joklová, prachatická tisková policejní mluvčí. Hmotná škoda na vozidle je odhadována na padesát tisíc korun.