Dopravní policisté vyjížděli včera před třiadvacátou hodinou k dopravní nehodě, ke které došlo na silnici III. třídy v katastru obce Stožec.

"Z dopravní nehody je důvodně podezřelý řidič osobního vozidla VW Tiguan, který nepřizpůsobil rychlost jízdy vozidla stavu a povaze komunikace a při projetí pravotočivé zatáčky dostal na zledovatělé vozovce smyk, přejel do protisměru a dále mimo silnici, kde narazil levou přední částí vozidla do listnatého stromu. Při dopravní nehodě došlo ke zranění dvou spolucestujících, kteří byli z místa nehody převezeni rychlou záchranou službou do nemocnice. Dechová zkouška u řidiče byla negativní. Hmotná škoda na vozidle je předběžně vyčíslena na 100 tisíc korun," popsala mluvčí policie Martina Joklová.