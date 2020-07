Zdroj: PČRNehody aut uzavřely v úterý před osmou hodinou ranní část silnice I/20 u obce Újezd u Vodňan.

"První oznámení o nehodě přijal operační důstojník na lince 158 po sedmé hodině, kdy řidič vozidla popisuje, že zabrzdil za vozidlem, které údajně dávalo přednost přecházejícím kachnám přes silnici a zezadu do něj narazilo vozidlo, které nedobrzdilo. Při tomto střetu všichni účastníci vyvázli bez zranění, i přecházející kachny. Netrvalo ale dlouho a ve stejném úseku došlo k další dopravní nehodě. Ve směru od Českých Budějovic na Strakonice přijížděl nákladní automobil, který v důsledku tvořící se kolony začal brzdit. Za ním jedoucí dodávka ale dobrzdit nestačila a do nákladního automobilu zezadu narazila. Tentokrát tolik štěstí při nehodě nebylo. Při nárazu řidič dodávky utrpěl zranění, se kterým byl převezen do nemocnice na ošetření," popsala mluvčí policie Jaromíra Nováková.

Policisté na místě silnici zcela uzavřeli a doprava je odkláněna přes obce Újezd – Libějovice – Černěves. Na místě nehodu vyšetřují dopravní policisté. Uzavírka by měla skončit před jedenáctou hodinou.