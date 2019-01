Prachatice /VIDEO/ - Tragická nehoda se stala v úterý 22. ledna ráno jen několik desítek metrů za cedulí Prachatice na hlavním tahu silnice na Libínské Sedlo a Volary.

Dvaatřicetiletý řidič, který směřoval do Prachatic, tam s osobním autem Peugeot 307 vyjel mimo silnici. Při výjezdu z pravotočivé zatáčky zřejmě dostal smyk a dostal se do protisměru jízdy, kde narazil do stromu. Náraz do kmene modrý peugeot zcela zdemoloval. Auto zůstalo ve škarpě přetočené na střechu.

„Zranění šoféra nebyla neslučitelná se životem, mladý muž zemřel na místě,“ uvedla Martina Joklová, mluvčí prachatické policie.

Výpadovka na Volary byla vinou odklízení vraku auta celé dopoledne uzavřená. Šlo o druhou letošní smrtelnou nehodu na jihu Čech.