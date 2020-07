Vozidlo velmi rychle zaplnila voda a senior uvnitř uvězněný. V tu dobu byl podle policejní mluvčí Hany Millerové na zahradě muž, který zaslechl slabé volání o pomoc. Jakoby shůry přes střechy.

"Ihned vyběhl ze zahrady a uviděl v návesním rybníku již jen malou část zelené středy auta. Situace byla mimořádně vážná. Zachránce rychle běžel zpět na zahradu pro polystyren, který by se mohl hodit při vytahování osoby z vozu z pod hladiny rybníka. Mezitím za běhu odhodil boty a vysvlékal se z montérek, které byly ze silné látky a nasákly by velké množství vody. Neváhal ani minutu a rychle skočil do rybníka a plaval k autu. To již sedělo na bahnitém dně, kde výše bahna dosahovala místy přes jeden metr," popisuje začátek záchranné akce Hana Millerová.

Boj s bahnem

Zachránce se potopil pod hladinu do vody a zčeřeného bahna. Nahmatal dveře u řidiče a tyto otevřel. Poté nahmatal člověka. Zda to byly jeho ruce či nohy, v tu chvíli nevěděl, ale rychle postupoval dál po těle, až ho chytil za podpaždí. Mezitím se musel na hladině nadechnout, bylo to vysilující. Bořil se do bahna a dále pokračoval s vytahováním řidiče ze zatopeného vozu. Nikoho dalšího ve vozidle nenahmatal. Polystyren mezitím uplaval. Zachránci se podařilo člověka vytáhnout. Byl zřejmě v šoku, ale naštěstí reagoval. Mezitím dva zachráncovi kamarádi hodili do rybníka dveře, za jejichž hrany se senior chytil rukama. Muži dveře táhli ke břehu a zachránce seniora zezadu přidržoval. Bahnem postupovali jen velmi pomalu a namáhavě, ale akce se zdařila a senior svůj boj o život pod hladinou rybníka vyhrál," uvedla Hana Millerová.

Podle jejích slov hrdina - občan z Budíškovic, který se bez váhání vrhl do vody a bahna, nechce být jmenován. "Do telefonu mi skromně řekl, že to by měl udělat každý a on byl ve správný čas na správném místě. Co k tomu říct," dodává policejní mluvčí.

Při této „kuriózní“ dopravní nehodě, která se změnila v boj o život, došlo k lehkému zranění řidiče, který byl převezen do nemocnice v Třebíči.