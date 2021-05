Zbytečně vyhaslé dva životy cyklistů na Budějovicku

Tragická nehoda se stala 20. 2. krátce před 15. hodinou mezi obcemi Kaliště a Zaliny na Českobudějovicku. Svým zraněním zde podlehli dva cyklisté. Řidič osobního vozidla značky Peugeot 406 jel ze Zalin do Kaliště. Zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy a po vyjetí do mírného stoupání v zatáčce auto dostalo smyk, vjelo do protisměru, kde narazilo do vzrostlých stromů, a přitom zřejmě srazilo i dva protijedoucí cyklisty, ženu středního věku a mladého muže.

Dopravní nehoda, při níž zemřeli dva cyklisté.Zdroj: ZZS Jihočeského kraje