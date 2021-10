Silnice bude odhadem do 21. hodiny uzavřená a policisté dopravu odklánějí přes České Budějovice - Český Krumlov na Kaplici-nádraží.

Podle policejního mluvčího Jiřího Matznera starší řidič osobního auta pravděpodobně v důsledku zdravotní indispozice přejel do protisměru, kde se jeho vůz čelně střetl s kamionem. "Řidič osobního vozu při nehodě zemřel," uvedl mluvčí.

V úterý po 17.hodině se stala tragická nehoda na hlavním tahu mezi Velešínem a Kaplicí, a to u odbočky na Zvíkov.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.