Mimo jiné bylo podle policejního mluvčího Milana Bajcury z dostupných kamerových záznamů zjištěno, že místem bezprostředně před dopravní nehodou projíždělo v čase 15.30 hodin osobní vozidlo tovární značky Škoda Kodiaq, stříbrné barvy. Dále se na místě pohyboval i doposud nezjištěný cyklista. "Oba odjeli před příjezdem záchranných složek," uvedl Milan Bajcura s tím, že oba by mohli podat další důležité informace k vyšetřovanému případu.

"Proto žádáme uvedené svědky, aby nás v co nejkratší možné době kontaktovali na Územním odboru České Budějovice, Služba kriminální policie a vyšetřování, 2. oddělení obecné kriminality, por. Ing. Bouberle, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 460, 974 226 111 (v době PO – PÁ 07:30 – 15:30 hod.), případně na lince tísňového volání 158," vyzývá policejní mluvčí.

V osudnou sobotu pár minut před 15. hodinou jel čtyřiadvacetiletý řidič osobního vozidla tovární značky Peugeot 406 ve směru Zaliny – Kaliště. "Pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, profilu komunikace a vlastnostem nákladu. Na horizontu před velmi mírnou levotočivou zatáčkou auto dostalo smyk, vjelo do protisměru, kde narazilo do vzrostlých stromů. Odtud se odrazilo zpět na vozovku v době, kdy tudy jeli od Kaliště dva cyklisté (žena středního věku a mladý muž). Auto je srazilo a poté se přetočilo kolem své osy o 180 stupňů a narazilo do stromů na protější straně. Náraz do cyklistů byl bohužel tak silný, že utrpěli těžká polytrauma, kterým na místě podlehli. Řidič a jeho spolucestující se zranili. Po prvotním ošetření je zdravotníci převezli do nemocnice," popsal děj po nehodě Milan Bajcura.