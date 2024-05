Svědky dvou nehod hledají prachatičtí dopravní policisté. Jedna z nich se odehrála na kole. Na ošetření v nemocnici skončila nezletilá dívka.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

V pátek 9. května došlo podle informací prachatické policejní mluvčí Martiny Joklové k nehodě dvou cyklistů na silnice ze Stožce do Nové Pece. „Bylo to kolej jedné hodiny odpoledne a dopravní policisté hledají viníka srážky s nezletilou dívkou na kole,“ upřesnila s tím, že právě cyklista by měl být viníkem srážky. Muž totiž podle zjištěných informací nejen na kraji silnice a došlo ke střetu protijedoucích kol řídítky. „Dívka i s kolem vinou střetu upadla na silnici. Cyklista sice na místě zastavil, ale následně od nehody odjel,“ zdůvodnila Martina Joklová, proč policisté po cyklistovi pátrají. Navíc nezletilá dívka utrpěla lehká zranění a byla ošetřena v nemocnici.

Od neděle 19. května má nabouraný Peugeot 407 jeho majitel, který zaparkoval v Italské ulici v Prachaticích. Od srážky jiným autem ale její viník odjel. „Nehoda se stala v půl čtvrté ráno v Italské ulici, když šofér neznámého auta narazil do zaparkovaného peugeotu,“ popsala prachatická policejní mluvčí s tím, že viník nehodu neoznámil, nenechal na sebe kontakt a odjel neznámo kam. Přivolaní policisté škodu na místě odhadli na předběžných dvacet tisíc korun.

Dopravní policisté ústy mluvčí Martiny Joklové žádají o pomoc při vyšetřování případné svědky. „Informace, které by pomohly k dopadení viníků nehod, mohou lidé sdělit policistům osobně na služebně v Pivovarské ulici, na čísle 974 236 254 nebo prostřednictvím tísňové linky,“ upřesnila mluvčí.

