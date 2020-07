Vše začalo podle policejního mluvčího Milana Bajcury tím, že kolem pumpy jely za sebou dva kamiony se jeden z nich se vpravo vyhýbal sanitě jedoucí od Českých Budějovic na Jindřichův Hradec.

"Řidič jednoho z kamionů se lekl a kamiony se srazily. Oba po nárazu vjely do prostoru čerpací stanice, kde narazily do dalšího zde tankujícího kamionu. Při nehodě byly dvě zraněné osoby, které byly letecky přepravené do nemocnice. Naštěstí nedošlo k žádnému výbuchu," uvedl Milan Bajcura.

Při nehodě, která byla ohlášená v 9.47 hodin došlo podle mluvčí zasahujícíh hasičů Venduly Matějů k přeražení čerpacích stojanů. "Obsluha vypnula okamžitě motory k přívodu, byl odpojen přívod elektrického proudu. Jeden z vozů převážel skelnou vatu, druhý sypaný beton. V kabině jednoho z aut zůstal zaklíněný řidič. Zasahující profesionální hasiči ze stanice Jindřichův Hradec ho museli ven vyprošťovat. Po několika minutách byl předán zdravotníkům. Do nemocnice ho transportovala letecká záchranná služba. Hasiči dále zajistili obě auta protipožárním opatřením odpojením akumulátorů, byly zajištěny nádrže proti úniku provozních kapalin," popsala Vendula Matějů.

Po dobu šetření nehody Policií ČR hasiči odčerpávali z nádrží naftu. Zásah stále trvá.