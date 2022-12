Na silnici II. třídy číslo 145 řidič osobního auta VW Tiguan dostal podle policejní mluvčí Martiny Joklové kvůli nepřiměřené rychlosti na namrzlé vozovce smyk. Auto vyjelo ze silnice a narazilo čelně do stromu. Při dopravní nehodě řidič utrpěl těžké zranění.

"Neobvyklých sněhových stop na namrzlé komunikaci si naštěstí všimnul řidič Petr Fleischmann, který projížděl uvedeným úsekem se svým otcem Petrem Fleschmannem. Otočili auto a pak oba spatřili havarovaný vůz u stromu, uvnitř kterého nalezli zraněného řidiče. Zatímco jeden z mužů volal na zdravotnickou záchrannou službu, druhý sledoval životně důležité funkce zraněného, a to až do doby příjezdu záchranářů. Za příkladné oběma je i to, že nezapomněli své vozidlo ve tmě řádně označit výstražným trojúhelníkem," popsala záchrannou misi policejní mluvčí.