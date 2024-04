Sobotní ráno na prachatickém sídlišti bylo jak vystřižené z akčního filmu. Osmatřicetiletý cizinec pod vlivem alkoholu tam naboural šest aut.

Spoušť, která zbyla po zběsilé jízdě osmatřicetiletého cizince v Prachaticích. | Foto: Policie ČR

Prachatická policejní mluvčí Martina Joklová uvedla, že muž za volantem osobního BMW nezvládl řízení a v České ulici narazil nejprve do zaparkovaného osobního auta Hyundai. To ho ale nezastavilo a pokračoval dál na náměstí Přátelství. Cestou narazil do dalších pěti zaparkovaných aut. „Řidič tam auto nechal a z místa pěšky přešel do ulice Nebahovská, kde ještě stačil na čerpací stanici rozlít z tankovací pistole na zem zhruba dva litry benzínu, přičemž tvrdil, že by se nejraději zapálil,“ popsala další události Martina Joklová s tím, že na pumpě ho zajistili prachatičtí policisté.

Orientační dechovou zkouškou mu naměřili v dechu bezmála dvě promile alkoholu. Na poškozených vozidlech způsobil škodu za nejméně 300 000 korun a za odčerpaný benzín také nezaplatil. „Případem se dál zabývají dopravní i pořádkoví policisté,“ zakončila prachatická policejní mluvčí.