Prachatice /VIDEO/ – Vážná dopravní nehoda se stala ve středu 24. října odpoledne v Ostrově, jen pár kilometrů od Prachatic.

Na vině vážné nehody je pravděpodobně devětatřicetiletý muž, který jel ve směru od Prachatic. V zatáčce dostal smyk, přejel do protisměru a čelně se střetl s Renaultem Kangoo. Za jeho volantem seděla žena, i ta byla zraněna.

Policisté na místě nehody potvrdili, že byla převezena k ošetření do nemocnice. K nehodě byla povolána letecká záchranná služba. Vrtulník ale pouze přistál na zahradě domu sousedícího s hlavní silnicí. Zranění řidiče byla fatální a čelní srážku nepřežil. Policisté od zhruba půl čtvrté do šesti hodin večer odkláněli dopravu, obě auta po nárazu totiž zůstala vedle sebe a zabírala téměř celou šířku obou jízdních pruhů. Řidiči nákladních aut čekali na obnovení provozu, řidiči těch osobních se do Prachatic dostali po objízdné trase přes přehradu.