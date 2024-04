Kuriózní příčinu má nehoda na hlavním tahu z Netolic do Českých Budějovic poblíž odbočky na Břehov. Jeden z řidičů tam chtěl zachránit kachnu na silnici. Další tři auta do sebe narazila.

Nehoda poblíž Němčic na trase z Netolic do Českých Budějovic. | Foto: Pavel Vilímek

Nehoda u Břehova na hlavním tahu silnice z Prachatic na České Budějovice v úseku Němčice – Češnovice se stala ve středu 3. dubna krátce před devátou hodinou. „Bourala tam tři auta a z místa máme hlášeny tři lehká zranění,“ uvedl mluvčí jihočeské policie Miroslav Šupík. Doplnil, že podle výpovědí řidičů z místa nehody, se na silnici pohyboval muž, který odstavil své auto u kraje. „Chytal tam kachnu, která se ocitla na silnici. Řidiči přijíždějící k místu začali prudce brzdit a došlo k řetězové nehodě tří aut,“ popsal Miroslav Šupík průběh nehody u Břehova s tím, že první směrem do Českých Budějovic jel řidič osobního Renaultu, který stihl zabrzit a nesrazit muže chytajícího kachnu. Za ním pak jela dodávka, jejíž řidič narazil do renaultu zezadu. Šofér další dodávky se chtěl celému incidentu vyhnout v protisměru, kde v tu chvíli nic nejelo. Jenže při míjení obou nabouraných aut do něj narazil renautl, kterého roztočil náraz od dodávkového auta. „Jediným viníkem řetězové nehody, který za to vlastně vůbec nemohl, bude šofér druhého auta v pořadí,“ uvedl mluvčí policie. Upřesnil, že kachnu se nakonec podařilo zachránit a odnést ze silnice. Škoda na nabouraných autech je ale předběžně vyčíslena na šest set tisíc korun.

Silnice v úseku asi jednoho kilometru byla zhruba do jedenácti hodin dopoledne uzavřena, nehodu tam vyšetřovali dopravní policisté. Hlídky odkláněly dopravu od Netolic na Podeřiště, Malovice a Novou hospodu. Auta ze směru od Českých Budějovic musela stejnou trasou od Češnovic.