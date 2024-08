Cyklistce u Stožce se do nohy zapíchla řídítka. Na místo vyrazili hasiči i vrtulník letecké záchranky.

Zuzana Gabajová dnes 16:01

Je to čtrnáct dnů, co pro zraněnou cyklistku, na kterou spadl strom, ke Stožci museli záchranáři a hasiči. Teď tam museli znovu, při pádu se jiné ženě na kole nešťastnou náhodou do stehna zapíchla řídítka.