Slunečná – Dopravní policisté na Prachaticku v pondělí 19. listopadu vyjížděli hned k několika dopravním nehodám, které přibyly v důsledku zhoršených povětrnostních podmínek.

Na namrzlé vozovce dostal řidič smyk, narazil do kamionu. | Foto: Policie ČR

K poslední pak vyjížděli po třiadvacáté hodině, ke které došlo na silnici ve směru jízdy Slunečná – Pěkná.

„Z dopravní nehody je důvodně podezřelý řidič osobního vozidla VW Golf, který nepřizpůsobil rychlost jízdy zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a povaze zledovatělé komunikace, následkem čehož dostal s vozidlem při jízdě v klesání smyk, vyjel vlevo do protisměru jízdy, kde narazil do zde odstavené nákladní soupravy Volvo. Při dopravní nehodě došlo k přesně nezjištěnému zranění jeho spolujezdce, který byl z místa převezen rychlou záchrannou službou do nemocnice,“ uvedla Martina Joklová, prachatická policejní tisková mluvčí.

Test na alkohol byl u řidičů negativní. Hmotná škoda na osobním vozidle je odhadem 80 000 korun a na nákladním vozidle zhruba 100 000 korun.