Poklidná noční jízda na motorce na silnici z Volar na Lenoru pro motorkářku dost nešťastně. Do cesty jí vběhl jelen. Řidička je zraněná. Zvíře nepřežilo.

Do jízdní dráhy motocyklu Yamaha vběhl v úterý 25. června před půlnocí jelen. Řidička nedokázala střetu s lesní zvěří zabránit a skončila v nemocnici. Mluvčí prachatických policistů Martina Joklová uvedla, že jelen vběhl do silnice z levé strany. Nehoda se stala na silnici z Volar do Lenory.

Jelen po srážce s motorkou uhynul. Motocykl po srážce s jelenem.

„Po srážce skončil jelen i motocykl mimo komunikaci,“ upřesnila mluvčí s tím, že řidička motocyklu byla převezena k ošetření do prachatické nemocnice. Jelen na místě zahynul. Policisté na místě vyloučili alkohol u řidičky dechovou zkouškou. „Škoda na motorce je předběžně vyčíslena a třicet tisíc korun,“ zakončila.