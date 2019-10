K závažné dopravní nehodě došlo ve středu po 14.30 hodin na železničním přejezdu mezi Hrdějovicemi a Opatovicemi na Českobudějovicku poblíž čistírny odpadních vod.

Nehoda motorkáře. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Attila Racek

Řidič motocyklu BMW se srazil s rychlíkem jedoucím z Prahy do Českých Budějovic, v němž cestovalo 25 lidí, jimž se nic nestalo. Motorkáře zachraňovali nejdříve pracovníci železnice a hasiči, poté pokračovali záchranáři. Podle mluvčí budějovické zdravotnické záchranné služby Petry Kafkové utrpěl mnohačetná poranění a musel být uveden do umělého spánku. Poté ho zdravotníci transportovali do krajské nemocnice na anesteziologicko-resuscitační oddělení.