Dopravní policisté vyjížděli v úterý o půl páté odpoledne k dopravní nehodě dodávky na silnici II. třídy číslo 143 za Chroboly.

Nehoda dodávky u Chrobol. | Foto: Policie ČR

Z dopravní nehody, která se podle policejní mluvčí Martiny Joklové stala v úseku Chroboly – Smědeč, je podezřelý řidič dodávky Fiat Ducato. "Nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu vozovky, kdy po projetí pravotočivé zatáčky vůz dostal na uježděném sněhu smyk, následně přejel do protisměru a dále pak vlevo mimo komunikaci, kde narazil do plotu. Od toho se vozidlo dále odrazilo a následně přetočilo na levý bok. Při nehodě řidič utrpěl přesně nezjištěná zranění, se kterými byl převezen do nemocnice," popsala mluvčí.