Vimperk - Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo v neděli dne 5.května, před jednou hodinou ranní, na místní komunikaci ve Vimperku, a to ve směru jízdy z ulice 1. máje do ulice Sklářská.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Alena Šrámková

Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neustanovený řidič osobního vozidla BMW, který se v místě dopravní nehody nechoval ohleduplně a ukázněně, neřídil se pravidly silničního provozu, následkem čehož při projíždění ulicí 1. Máje do ulice Sklářská narazil pravou přední částí vozidla do zadní části zde zaparkovaného osobního vozidla Hyudai, které bylo odraženo na zaparkované osobní vozidlo Seat, a to bylo dále odraženo další zde zaparkované osobní vozidlo Mazda. Podezřelý řidič z místa dopravní nehody utekl a dopravní nehodu neoznámil. Ke zranění osob nedošlo, hmotná škoda na vozidle BMW je odhadem 30 000 korun, na vozidle Hyundai zhruba 100 000 korun, na vozidle Seat je škoda odhadována na 20 000 korun a na vozidle Mazda je předběžně vyčíslena škoda na 50 000 korun.