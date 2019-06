Netolice - Dopravní policisté vyjížděli ve středu po sedmnácté hodině k dopravní nehodě cyklisty, ke které došlo na rovném úseku v katastru obce Netolice, ve směru jízdy Hlodačky – Netolice.

Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku

Z dopravní nehody je podle slov Martiny Joklové, policejní mluvčí, důvodně podezřelý cyklista. Ten nesledoval situaci v silničním provozu, najel na krajnici, kde pravou rukou zavadil o přenosné svislé dopravní značení, následkem čehož s kolem upadl na komunikaci. Při dopravní nehodě cyklista utrpěl lehké zranění, se kterým byl převezen do nemocnice na ošetření. Policisté mu navíc naměřili bezmála jedno promile alkoholu v dechu. Dopravní policisté budou nyní přestupek postupovat k projednání do správního řízení, kde cyklistu čeká nemalá sankce až do výše 25 000 korun.