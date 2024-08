Narazit do zaparkovaného auta, když to jeho majitel nevidí, a rychle zmizet. Hned dva takové případy šetří během srpna prachatičtí dopravní policisté. Informoval o tom mluvčí policie Miroslav Šupík s tím, že hledají svědky obou nehod.

K jedné z nich došlo v prachatické Horní ulici před domem číslo popisné 45 ve středu 14. srpna v čase od 11.30 do 15 hodin. „Zatím neznámý řidič s nezjištěným autem tam narazil do zaparkovaného Seatu a z místa ujel,“ popsal mluvčí policie. Ač se nehoda obešla bez zranění lidí, škoda na autě určitě přesáhne pět tisíc korun.

Druhá dopravní nehoda se stala v době od 24. srpna od osmi večer do 25. srpna do devíti hodin ráno v Dolanech u Čkyně. „Průběh byl téměř stejný, neznámý řidič s nezjištěným autem zřejmě při couvání narazil do zadní pravé části zaparkované Audi. I tentokrát viník z místa dopravní nehody ujel,“ řekl Miroslav Šupík. Ani tato dopravní nehoda si nevyžádala zranění. Jen škoda na zaparkovaném autě bude vyšší vyjde na nejméně 10 000 korun.

Dopravní policisté proto žádají o pomoc veřejnost. „Případní svědci nehod je mohou kontaktovat na služebně v ulici Pivovarská 4 v Prachaticích, na telefonním čísle 974 236 254 nebo prostřednictvím tísňové linky 158,“ uzavřel mluvčí.