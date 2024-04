Netolice, Prachatice a Vlachovo Březí. To jsou místa, kde se v posledních týdnech odehrály dopravní nehody, jejichž řidiči z místa ojeli. Prachatická policie proto prostřednictvím své mluvčí Martiny Joklové žádá svědky, aby pomohli najít viníky.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Do Fiatu Ducato narazil na netolickém Mírovém náměstí řidič neznámého auta kolem půl desáté dopoledne ve čtvrtek 28. března. „Fiat byl zaparkovaný a viník za volantem neznámého auta na místě nehody nezastavil a následně ani neoznámil,“ uvedla mluvčí prachatické policie. Hlídka přivolaná na místo následně předběžně vyčíslila škodu na pět tisíc korun.

Někdy v době od neděle 7. dubna od pěti hodin odpoledne do další neděle 14. dubna do jedné hodiny odpoledne narazil neznámý řidič do zaparkovaného osobního auta Kia Ceed v prachatické Ševčíkově ulici. „U této nehody škodu policisté předběžně odhadli na dvacet tisíc korun, ale viníka se zatím odhalit nepodařilo,“ řekla Martina Joklová.

Nehoda z Vlachova Březí je ještě z loňského roku. Měla se stát během září v Husově ulici ve Vlachově Březí. „Neznámý řidič tam narazil a vyvrátil pevnou rozvaděč,“ popsala mluvčí policie. Předběžná škoda na zařízení je třicet tisíc korun.

Dopravní policisté žádají případné svědky těchto dopravních nehod o informace. „Veškeré informace k dopravním nehodám můžete dopravním policistům sdělit buď osobně na služebně v ulici Pivovarská 4 v Prachaticích, nebo telefonicky na čísle 974 236 254 či prostřednictvím tísňové linky 158,“ vyzvala Martina Joklová.