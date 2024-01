Šest nehod, o kterých jejich viníci odjeli evidují prachatičtí dopravní policisté během posledního měsíce loňského roku. Jedna přibyla hned druhý den roku nového. Mluvčí prachatických policistů Martina Joklová uvedla, že s vypátráním těm, kteří nehody zavinili mohou pomoc svědci.

Jedna z nehod se stala v neděli 10. prosince na silnici z Vimperka do Zdíkova. Šofér škodovky tam vyjel ze silnice a skončil ve škarpě. Od havárie odjel bez oznámení. Policisté vyčíslili škodu na tisíc korun. V neděli o týden později, 17. prosince kolem deváté večer v Horní Vltavici u domu s číslem popisným 99 narazil do sloupu veřejného osvětlení a oplocení domu řidič osobního auta Smart. V tomto případě znají i číslo německé registrační značky. „Po dopravní nehodě řidič z místa utekl a dopravní nehodu neoznámil. Šetřením na místě bylo zjištěno, že na vozidle byly použity převozní registrační značky FRG 0439 s prošlou dobou jejich platnost,“ upřesnila policejní mluvčí. Při dopravní nehodě vznikla předběžným vyčíslením hmotná škoda na vozidle Smart ve výši 80 000 korun, na sloupu veřejného osvětlení ve výši 5 000 korun a na oplocení u domu ve výši 5 000 korun.

V době od jedenácté hodiny večer dne 21. prosince do jedenácté hodiny dopoledne dne 22. prosince se stala nehoda na místní komunikaci v ulici 9. května v Netolicích. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neznámý řidič dosud nezjištěného vozidla, který narazil zaparkovaného osobního vozidla Ford Focus. Po dopravní nehodě řidič z místa ujel a dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle Ford je předběžně vyčíslena na 30 000 korun. Ve čtvrtek 22. prosince kolem páté odpoledne stala další nehoda, o níž řidič odjel. K ní vyjížděli policisté do prachatické ulice Nová. Tam neznámý řidič přesně nezjištěného vozidla nejel při pravém okraji vozovky a narazil do pravé zadní části vozidla Renault Clio.“Podezřelý řidič z místa dopravní nehody odjel a nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle Clio je předběžně vyčíslena na 2 000 korun,“ doplnila Martina Joklová.

Od pondělí 25. prosince dopravní policisté šetří nehodu ve Volarech v ulici Mlýnská u domu s číslem popisným 225. Na vině je zřejmě řidič osobního vozidla BMW 530 s registrační značkou 1E8 0701, který nepřizpůsobil rychlost jízdy a narazil přední částí vozidla do vstupních dveří u domu. Podezřelý řidič z místa dopravní nehody odjel a nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle BMW je předběžně vyčíslena na 100 000 korun a na domu ve výši 50 000 korun. V době od tři hodin odpoledne ve středu 27. prosince do čtvrtka 28. prosince do půl čtvrté odpoledne v prachatické ulici Česká narazil neznámý řidič do zaparkovaného Seatu Cordoba. I ten od nehody odjel bez oznámení nebo papírku s kontaktem za stěračem. Škodu na autě policisté odhadují na pět tisíc korun.

První nehoda bez oznámení roku 2024 se stala 2. ledna ve čtyři hodiny ráno v Těšovicích. Tam šofér neznámého auta narazil do střechy a zdi domu s číslem popisným 4. Majiteli domu způsobil škodu za minimálně deset tisíc korun a z místa zmizel. Dopravní policisté proto žádají případné svědky popsaných dopravních nehod o informace. „Ty je možné předat policistům osobně na služebně v ulici Pivovarská 4 v Prachaticích, nebo telefonicky na čísle 974 236 254 či prostřednictvím tísňové linky 158,“ požádala prachatická policejní mluvčí Martina Joklová.