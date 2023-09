Na ranní kávě se v úterý 19. září málem utopila majitelka jednoho z prachatických rodinných domů. Sotva se napila, přišlo leknutí a v její zahradě skončilo auto řemeslníka, který pracoval v ulici nad jejím domem.

Vyproštění auta ze zahrady rodinného domu v Prachaticích. | Video: majitelka rodinného domu

Auto v zahradě rodinného domuZdroj: domácí kameraAuto si totiž nedostatečně zajistil. Auto bylo zaparkované podélně u silnice na rovině, odtud se rozjelo a vinou stočeného volantu sjelo na prázdnou parcelu až k dalšímu domu. Tam pak prorazilo plot a skončilo v zahradě. Domácí kamerový systém to zachytil takto:

Zdroj: majitelka rodinného domu

Majitelka rodinného domu uvedla, že šlo o štěstí v neštěstí. Rozjeté auto sice hodně zbrzdily opěrné zdi a pak ještě bedna na zahradní nábytek, ale i tak se opřelo o její novostavbu. „Auto měl řidič zabržděné jen přes kvalt na jedničku, která zůstala zařazená i v době nárazu. To nikdo těsně po události nepochopil,“ řekla majitelka poškozeného domu. Navíc hned za zdí za normálních okolností má pokojíček malá holčička. „Dcera je nemocná a je u babičky. Byla jsem v domě sama, ale i tak jsem se příšerně lekla. Auto ve své zahradě bych nikdy nečekala,“ popsala majitelka domu. Upřesnila, že nehoda se stala patnáct minut po osmé ráno.

Mluvčí prachatické policie Martina Joklová dodala, že řidič osobního auta VW Caddy zaparkoval, ale dostatečně nezajistil vozidlo proti samovolnému rozjetí. „To sjelo k novostavbě rodinného domu v Prachaticích, kde poničilo opěrnou zeď a zastavilo se až o stěnu domu. Nehoda se obešla bez zranění. Předběžná škoda na autě byla odhadnuta na čtyřicet tisíc korun, na domě pak na cca sto padesát tisíc,“ řekla.

Škodu na svém majetku ale majitelka rodinného domu odhaduje mnohonásobně vyšší. Jde totiž o opěrnou zeď, která je po celé straně pozemku, a navíc je svázaná s dalšími částmi. „Doufám, že to půjde opravit tak, aby zeď plnila svůj účel. Určitě se další část zdi bude muset rozebrat,“ řekla s tím, že se spojí se stavitelem zdi a rozhodnou o dalším postupu a teprve pak upřesní náklady na opravu.

Pracovní dodávka zůstala na zahradě rodinného domu až do dvou odpoledne. Nebylo nic jednoduchého dostat na místo těžkou techniku a auto z pozemku vyprostit. Naštěstí se to povedlo bez dalšího poškození majetku. „Štve mě to, bydlím tu tři roky a teprve teď jsem zahradu dodělala. Vydržela jen pár dnů,“ zkonstatovala na závěr majitelka rodinného domu v Prachaticích.