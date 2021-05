Před dvěma lety poprvé Vimperští dali lidem možnost zapojit se do participativního rozpočtu města. Rozpočtu, o kterém mohou rozhodovat právě sami lidé. Ti hned přispěchali s možnostmi, jak jejich místo pro život vylepšit. Barbora Samková přišla s nápadem vyčistit Pivovarské terasy.

Sousedé s ní souhlasili a její návrh město zrealizovalo. Že to byl nápad opravdu skvělý, dokládá fakt, že Vimperští místo sáhodlouhého přemýšlení přešli k činu a do roka a do dne mají na stole návrhy odborníků, jak terasy doladit ke kráse a odpočinku všech Vimperáků. Místo drobení peněz na všemožné akce, je dali na jednu hromadu a zaplatili z nich studie.

V tomto týdnu mají jasno, vybrali si návrh, podle něj nechají zpracovat projekt a pustí se do oprav tak, aby do dvou let Pivovarské terasy zářily a poskytly místo k oddechu. Ostatní města na Prachaticku by mohla od Vimperáků opisovat. Ti totiž předvedli, že hlas lidu je pro vedení (jakékoliv) radnice zásadní a víc hlav, které spolu mluví, dokáže pohnout i s kamením, které po staletí zůstalo jen zanedbané a bez většího užitku.