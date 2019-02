Prachatice - Ještě ten sníh mohl chvíli počkat, třeba měsíc. Konstatovala v pátek odpoledne z tepla svého vyhřátého bytu Bára Poštová z Prachatic.

Je odkázána na invalidní vozík, a i když jsou ulice města pro vozíčkáře celkem dobře přizpůsobeny, sníh je to nejhorší, co vůbec může člověka na vozíku potkat.

„Když nemusím, tak ven raději nejdu. Už jen, že je třeba pořádně se obléct, je zátěž,“ vysvětluje s tím, že v zimních měsících vychází ven jen pro nejnutnější věci a vyřizování na úřadech si třeba Bára pěkně střádá, aby nemusela jít víckrát, než je potřeba.

„Tohle, co je teď, ale ještě není tak krizové jako to, když napadne dvaceticentimetrová vrstva. Tak to je pak pro mě ta pravá hrůza,“ vzpomíná nejen na loňskou zimu.

Vozík se totiž boří do sněhu, klouže a i když sama Bára využívá elektrického pohonu, bývá pro ni cesta mezi sněhovými závěji nadlidský výkon. „Když je sněhu hodně, sama raději ven nevycházím, většinou mě doprovázejí rodiče nebo někdo ze známých, kteří v případě problému pomohou,“ popisuje s tím, že nejhorší stav je pro vozíčkáře neprohrnutý chodník. Terénní úpravy totiž na kolečkách nelze provést.

„Už se zase těším na léto, teplo a sluníčko, vím je to daleko, ale tohle počasí prostě nemám ráda,“ vypráví s úsměvem.