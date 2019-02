Šumava - Pomalu jsme si už zvykli na představu, že Šumavu ohrožují developeři a těžaři, kteří chtějí všechno vykácet a prodat nebo zastavět nějakými nechutnostmi.

Národní park Šumava, ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Na každém šprochu přece musí býti pravdy alespoň trochu. Krásná šumavská krajina stižená minulostí ostře střeženého pohraničí je opět v ohrožení, tentokrát nikoliv imperialisty, ale pilou broušenou v hospodářském lese a územním plánem v ruce kmotra ze státního zámku Hluboká. Argumentace řečníků petice s 60 tisíci podpisy je tak brilantní, že se uvedený šproch musí jenom stydět za to, jak je malým.



Ideový spolupracovník StB byl někdo, kdo byl zaníceně prorežimní a odměnou za tuto snahu mu bylo, že mohl vyjíždět do jinak zapovězeného západního zahraničí, kde měl na starosti především špehýrování kolegů, jestli někdo nerozvrací socialistickou společnost příliš svobodomyslnými řečmi či činy. Teplý bonz je lepší než studená sekaná a pochvala politbyra zahřeje ještě lépe než ona sekaná, tentokrát už teplá. Úsudek a dikce agenta musí být rovněž brilantní, jako u všech, kteří to hrají na dvě strany a nechtějí být zavčasu odhaleni. Stejně jako ideoví spolupracovníci musejí být i úspěšní developeři a spekulanti bystrého úsudku, vždy ostražití a připravení chytit příležitost za pačesy. Špinění konkurence patří k bontonu moderního developera stejně tak, jako kůrovec ke smrku.



Jisté je, že prof. Pavel Kindlmann pochází z rodiny agentů StB a sám byl zařazen do kategorie Ideový spolupracovník. Lze to dohledat na portálu Ústavu pro studium totalitních režimů. Jeho ostrovtip platí i v současné době a stačí se jenom dotknout jeho nedotknutelnosti a až je tady výhružka soudem, s čímž má autor článku osobní zkušenost. Nebo stačí napsat článek s tématem „dvacet profesorů a tetřev na modro“ a hned je tady hrozba fakultní stížnosti a opět výhružka soudem. Holt kdo „mocí hrozit se naučil“, ten dělá i nadále, co jen umí a k čemu byl vyškolen.



Jisté je taky to, že doktor zvěře pan Jaromír Bláha nabyl od doby své první slavné blokády na Trojmezné do vlastnictví nemovitosti v ceně přes deset miliónů, mezi které patří byt v Praze Troji, který dříve patřil Insolvenční agentuře spojené s Ministerstvem životního prostředí, dále mnoho hektarů pozemků, dva další byty, novostavbu kanadského srubu a hájovnu v NP Šumava. Vše lze dohledat na katastru nemovitostí a seznam je k dispozici také u autora tohoto článku.



Takže pozor, 60 tisícihlavý dav, který je podepsán pod Peticí za dobrý zákon pro Šumavu, a který svou demokraticky způsobenou mocí ovlivňuje jak nás, tak taky naše poslance a senátory nevedou jenom profesor ekologie Karlovy univerzity a statečný ochránce přírody. Je to také spekulant s pozemky a agent KARMAT.



Martin Klewar, ekolog Hnutí Život z.s.