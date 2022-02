Zarputilost zúčastněných byla hned od prvního tempa obrovská a zdá se, že se plavcům jejich úkol podaří. Výhodu mají nejen v bezpečném domácím hřišti i ve štafetovém kolíku, který si pomyslně předávají při vstupu do bazénu, ale také v tom, že uplavat může každý jen tolik, na kolik se sám cítí. Každopádně včera se podařilo uplavat první dva kilometry. A když to takhle půjde každý den do konce února, je více než jisté, že stanovenou metu pokoří.