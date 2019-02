Prachaticko - Díry v cestách vadí asi každému řidiči. Situace u nás je totiž opravdu zoufalá.

Což o to, člověk si na to zvykne, když jezdí jen tady „za humny“. Když ale člověk přejede hranice, podiví se, jak je možné, že tak ubohé to není všude. Šetřit se kvůli krizi musí přitom i za hranicemi. Otázkou tak zůstává, v čem jsou naše silnice jiné než ty německé? Dá se to svádět na zvýšený provoz, jenže kamiony brázdí celou Evropu. Chemické posypy určitě také hrají svou roli, ale inertní posypy na německých dálnicích také příliš nepoužívají. Kdyby kilometr tuzemské dálnice nestál miliardu, možná by si řidiči opravdu řekli, že se šetří, a možná by solidárně drželi jazyk za zuby. Když ale kilometr dálnice v Čechách miliardu stojí, začínáme se zamýšlet nad tím, proč je cena za takovou fušeřinu tak vysoká. Protože tu fušeřinu platíme my. Možná by bylo lepší, kdybychom místo osobních automobilů začali jezdit traktory. Pořídit dobrý traktor ale také něco stojí a dokud na něj nebudeme mít, musíme se smířit s tím, že budeme dál uhýbat dírám. radek.stepanek@denik.cz