Představujeme prvňáčky 1. B ze ZŠ ve Vodňanské ulici v Prachaticích

Historie Základní školy ve Vodňanské ulici v Prachaticích sahá do začátku dvacátých let minulého století. V nově postavené budově školy začal pro žáky poprvé školní rok v roce 1925/26. V současné době je Základní škola ve Vodňanské ulici jednou ze tří škol v Prachaticích. Ředitelkou je Petra Sandanyová.

Děti v jednotlivých devíti ročnících jsou rozděleny do devatenácti tříd. V letošním školním roce do ZŠ ve Vodňanské ulici nastoupilo padesát dva prvňáčků. Jsou rozděleni do dvou tříd a dnes představujeme 1. B třídu. Třídní učitelkou je Olga Michálková a asistentskou učitelky Aneta Kubičková.

Děti z Vodňanky si mohou vybrat ze sedmnácti různých zájmových činností, které škola nabízí. Kromě toho, že si děti píší svůj školní časopis Paprsek, mohou se zapojit také do školního vysílání rádia Junior či televizního vysílání Vodník nebo se věnovat sportovním činnostem. V nabídce kroužků ale nechybí ani kroužek zdravotní nebo včelařský. Během letošního roku škola opravuje. Na půdě pod novou střechou vznikají nové jazykové učebny a školní sál.