Právě jsme přišli na svět. Prohlédněte si fotky novorozenců

Díky vstřícnosti novorozeneckých oddělení jihočeských nemocnic vám každou neděli na stránkách Deníku přinášíme fotky nejmladších dětí, které se narodily v Jihočeském kraji.

MARTIN VACEK, HEŘMAŇ U PROTIVÍNA. Narodil se ve středu 24. února ve 21 hodin a 10 minut v prachatické porodnici. Vážil 3 130 gramů. Má sourozence Ríšu (10 let), Klárku (7 let) a Lukáška (6 let). Rodiče: Lucie Šanderová a Martin Vacek. | Foto: Deník / Nikola Beranová