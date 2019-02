Prachaticko /FOTOGALERIE, ANKETA/ – Z deseti nominovaných miminek, která jsme zveřejnili během října v rubrice Narodila jsme se, můžete až do pátku 25. listopadu vybírat to nejsympatičtější a dát mu hlas.

Pavel Koldinský se narodil v prachatické porodnici ve čtvrtek 29. září v 18.20 hodin. Chlapeček při narození vážil 3880 gramů. Rodiče Petra a Pavel si prvorozeného syna odvezli domů, do Prachatic. | Foto: Deník/Romana Sládková

To se nakonec stane Miminkem Prachatického deníku za měsíc říjen 2016. Hlasovat můžete také www.prachaticky.denik.cz., a to během následujících čtrnácti dnů. Internetová anketa končí v pátek 25. listopadu ve 12 hodin.

Všechny body sečteme v pátek 25. listopadu po 14 hodině a v sobotu 26. listopadu se v tištěném vydání Prachatického deníku dozvíte, kdo je vítězem říjnové ankety Prachatického deníku. Platí, že vybranému miminku můžete v internetové anketě dát svůj hlas jednou za dvacet čtyři hodin. V internetové anketě získají body pouze ta miminka, která budou na prvních třech místech.

Vítěz internetové ankety získá 50 bodů, za druhé místo to bude 30 a za třetí 10 bodů. Tyto body budou připočteny k bodům z tištěných kuponů z Prachatického deníku. Každý tištěný kupon má hodnotu deseti bodů.