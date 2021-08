Bylo půl hodiny před tokijskou půlnocí, když vyčerpávající finálová bitva konečně dospěla ke konci. Bohužel bez zlatého konce pro slečnu v českých barvách – Markéta Vondroušová ve třech setech prohrála se Švýcarkou Belindou Bencicovou.

„Nezávidím jí, ať si to užije,“ povídala pak přejícná Češka, která se se svou přemožitelkou kamarádí. Tedy mimo kurty, na dvorci si ty dvě v sobotu nic nedarovaly. „Obě jsme chtěly zlato, ale na mě holt nezbylo,“ pomalu se smiřovala s vrtkavým tenisovým štěstím.

Jedno velké finále už Vondroušová prohrála, to když se předloni senzačně probila na Roland Garros na dohled grandslamovému titulu. Když tehdy neuspěla, obrečela to. Slzy se jí prý draly do očí i v Tokiu, ale dokázala se opanovat.

„Říkala jsem si, že musím vypadat dobře na ceremoniálu,“ pousmála se dvaadvacetiletá rodačka ze Sokolova. „Nechtěla jsem být smutná, protože je to fakt velký úspěch. V Paříži jsem si ani neužila, takže na olympiádu chci vzpomínat v hezkém,“ svěřila se.

Fakt na to mám, těší hrdinku

Se stříbrnou medailí na krku se pak ohlížela za turnajem, na který rozhodně nepřijela jako jedna z favoritek. Pokud jde o Češky, víc se věřilo Karolíně Plíškové, Barboře Krejčíkové i Petře Kvitové. Ale mistryně nevyzpytatelných kraťasů opět všechny převezla.

„Jela jsem jako outsider a je z toho stříbro,“ pochvalovala si Vondroušová. Na žebříčku jí patří až 42. místo, ale v Tokiu znovu dokázala, že se svým pestrým tenisem a skvělou fyzičkou má potenciál uvelebit se v první desítce. Pokud se jí budou konečně vyhýbat zranění…

Vedro a dusno v Ariaki Areně však nakonec zmohlo i jí – ke konci finálového mače byly obě tenistky vyčerpané, Bencicová si dokonce za stavu 4:3 ve třetím setu vyžádala pauzu na ošetření. Vyšlo jí to, po pauze už na kurtu dominovala.

„Na konci jsem byla fakt hotová,“ popsala Vondroušová. O to víc se těší na odpočinek a návrat do rodného Sokolova. „Doufám, že budou borůvkové knedlíky,“ přiblížila stříbrná medailistka své kulinářské tužby.

Borůvková idyla bohužel nepotrvá příliš dlouho, protože brzy se opět roztáčí kolotoč turnajů WTA. „Teď jsem si zase dokázala, že můžu hrát se všemi nejlepšími na světě. Fakt na to mám,“ těší Vondroušovou, která v Tokiu mj. vyřadila světovou dvojku Naomi Ósakaovou.