Luděk Sáska a jeho parta z lyžařského areálu mají radost z každé novinky, která se povede. Naposledy to byla stavba čtyřsedačky na Kobyle. „Já si to prožil od zbourání starého vleku až po uvedení nového do provozu. To byly pekelné tři měsíce,“ směje se. Je rád, že se povedl rekonstruovat skokanský můstek na rozhlednu. Návštěvníci areálu kroutili hlavami, proč se neskáče, že tam bývaly skvělé závody. Jenže ty poslední na Zadově byly v roce 1995. „Není, kdo by tu skákal, nemáme oddíl, proto jsme přemýšleli o využití. To se nakonec, myslím, povedlo,“ myslí si. Rekonstrukce na Rozhlednu Skokanský můstek se uskutečnila v roce 2014 a dnes ji navštíví až pětadvacet tisíc lidí ročně.

Teď se těší na další novinky. Během letoška by totiž na Zadově chtěli postavit zásobárnu vody na zasněžování. „A pokud to všechno dobře dopadne, tak postavíme multifunkční objekt v areálu Kobyla, který návštěvníci ocení. Tam budou prostory pro restauraci, velká terasa, sociální zařízení a moderní prostory pro servis a úschovnu lyží. To je věc, která má v moderním areálu být,“ uzavírá Luděk Sáska.