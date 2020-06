Václav Straka: Muž s obrovským smyslem pro detail

V současné době se stěhujeme z Vodňan do Hlupína u Strakonic a své pracovní aktivity zcela přesouváme do Městského zahradnictví ve Strakonicích. Naší vizí je vybudovat zde provoz, který uspokojí každého milovníka květin, zahrádkáře i ostatní nadšence, kteří mají rádi rostliny a přírodu, tak jako my. V budoucnu plánujeme i výstavy orchidejí a jiných exotických rostlin, které naše sbírka obsahuje.

Zdroj: Deník / Lucie Hasilová