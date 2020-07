MLADÍCI SE NEHRNOU

Své dlouholeté zkušenosti se snaží předávat mladším kolegům. Občas se prý najde někdo, kdo by chtěl být řidičem autobusu. „Nováčky na zácvik si střídáme, ale jestli si myslíte, že jsou to mladí kluci, tak to zase ne,“ směje se. Nováčkům je většinou něco mezi padesáti a pětapadesáti roky. „Zase jsou to zkušení chlapi a zbytečně neriskují,“ ujišťuje. Robert Dušek nedávno oslavil pětašedesát a do důchodu se nechystá. Ještě pár let by chtěl vozit lidi do práce či do školy. Svou práci má rád a stále ho baví.

Zdroj: Deník/ Jana Vandlíčková