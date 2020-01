Sládek, který začínal jako brigádník

Vlastimil Matej sbírá pivní lahve od svých šesti let. „Už v té době mě pivo zajímalo. Asi i proto, že jsme bydleli na sídlišti přímo nad pivovarem,“ říká současný sládek pivovaru Dudák. Do pivovaru se hlásil na brigádu od svých 17 let a jeho sense mu vyplnil v roce 2008. V té době studoval na VŠE, kde témata seminární, bakalářské a diplomové práce volil tak, aby psal o něčem, co ho zajímá – o pivě a o všem, co se kolem tohoto národního nápoje točí. Na své začátky vzpomíná s úsměvem a nadhledem.