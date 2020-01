Ředitelské křeslo vyměnil za stejnokroj ošetřovatele

Ředitel prachatického hospicu Robert Huneš se na jeden den stal stážistou ve „svém“ zařízení. Zapojil se do každodenní „tvrdé“ práce jeho kolegů. „Zkušenost je nenahraditelná, měl jsem to udělat mnohem dřív,“ řekl po skončení směny. Patnáct let řídí Robert Huneš prachatický Hospic sv. Jana N. Neumanna. Zhruba pět let si pohrává s myšlenkou, že na vlastní kůži vyzkouší, jak tvrdá je práce ošetřovatelek a sestřiček v hospicu. „Vždycky se ale našla nějaká jiná práce a na stáž v hospicu prostě nebyl čas,“ popisuje.