Poslední fotka je ze splouvání Otavy ze Strakonic do Písku na kanoi. S Amirou mám spoustu krásných zážitků, které pořád přibývají. Byla to hodně i ona, co mě přivedla ke zdravému způsobu života, veganství a soucitu s ostatními zvířaty, protože rozdíl mezi nimi není skoro žádný, to jen my určujeme jejich osud. Loni v lednu jsme do smečky přibrali ještě čtyřletou fenku Barunku, která sloužila k produkci štěňat v otřesných podmínkách množíren. Má na duši a těle ještě hodně šrámů, které se jí u nás začínají hojit a stává se z ní konečně šťastný pes.