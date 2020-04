Pokud umí být nepříjemný, dokáže to skvěle skrývat. Vždy ochotný a přátelský Petr Šlechta působí jako tmel kolektivu a své zkušenosti předává jako trenér také malým dětem, které by chtěly jít v jeho šlépějích a možná dokázat i to, co se Petrovi kdysi nepodařilo.