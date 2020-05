PROCVIČUJÍ PŘES VIDEO

A protože Libuši Foltínové moderní technologie vůbec nejsou cizí, pustila se před dvěma týdny do příprav deváťáků na přijímací zkoušky. Ani tak ale nemohla před tabuli, patří do rizikové skupiny. Využívá proto videopřenosy. Paní učitelka sedí ve sborovně, ve třídě jsou s paní asistentkou deváťáci. Podle pokynů matikářky děti plní úkoly a zdokonalují se. „Mým úkolem je i uklidnit je. Letos vinou koronaviru nikdo nebude mít přijímačky na sto procent,“ myslí si a dodala, že většinu učiva zvládla vysvětlit do březnového zavření školy. „Chyběla nám jedna kapitola,“ ujišťuje.

Také moc dobře ví, že děti si úkoly zadané k domácí práci v době koronaviru posílají mezi sebou. „I když tam mají postup, tak je poznat, že je to obšlehlý. Občas proto napíšu, že jim posílám stejné hodnocení jako tomu a tomu, když to měli stejně,“ směje se a dodává, že kdo chtěl, tak opakovací testy z pracovního sešitu udělal sám a bude na tom u přijímacích zkoušek o to lépe.

Zdroj: Deník / Jana Vandlíčková