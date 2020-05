Zdroj: Deník / Vladimír Klíma

Kamila Neradová z Vlachova Březí, osmnáctiletá studentka Gymnázia Prachatice, vzala s povděkem, že se po odmlce způsobené koronavirem může zase naplno vrátit ke svému milovanému sportu, tenisu. Naposledy si soutěžní utkání zahrála ještě v halové zimní sezoně a na další si bude muset ještě nějaký čas počkat, minimálně do června.

V loňské sezoně absolvovala řadu turnajů jak mezi dorostenkami, tak ženami. Představila se na několika mezinárodních turnajích a nad jinými čnělo vítězství na mezinárodním turnaji ITF v Mariboru, které ji vystřelilo světovým žebříčkem juniorek vzhůru. „Posunem v žebříčku se otevřela možnost, že bych se mohla podívat na velké světové turnaje. Pokud by to vyšlo do stého místa na žebříčku, tak by to znamenalo přímou účast na juniorských Grand Slamech. Mé postavení by umožnilo účast v kvalifikacích,“ uvedla k loňskému TOP výsledku Kamila Neradová. „Ale druhá věc je to ufinancovat. Je to hodně drahá záležitost a sponzoři moc na individuální sporty neslyší. Tady oproti kolektivním sportům ztrácíme,“ doplnil otec tenistky Martin Nerad.