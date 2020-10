DŘÍPATKA ROVNÁ SE PRACHATICE

Centrum ekologické výchovy Dřípatka je třetím dítětem Heleny Klimešové. Také proto Dřípatku a její proměnu sleduje, fandí jí a z nových prostor v areálu ZŠ Zlatá stezka je nadšená. Přírodou žila jako učitelka přírodopisu a žije jí dodnes. V posledních letech se Helena Klimešová věnuje hlavně vnoučatům. „Když byly moje holky malé, chránila jsem přírodu a dodnes mi to jedna z dcer vyčítá,“ říká a hlavně proto svůj čas dnes přizpůsobuje vnoučatům. „Rozhodně bych se přírodě a práci s dětmi nemohla věnovat bez podpory a tolerance rodičů a manžela, který mě často suploval. Věřím, že pod domem dětí a mládeže a s novým zázemím se věhlas prachatické Dřípatky vrátí,“ domnívá se, že tato změna přišla v pravý čas. Prachatická rezervace má statut chráněného území, je to přírodní památka. „Rezervace stále funguje, terénní programy jedou. Při soustavnější péči a modernější formě zůstane rezervace prachatickým ekologickým pokladem,“ říká Helena Klimešová, podle které tam dodnes jsou přírodovědně zajímavé fenomeny i úžasný biotop. Jsou tam zařízení, aby tam děti mohly pozorovat, a jak Helena Klimešová upřesňuje: „Prožívat přírodu.“ Dřípatka Prachatice proslavila. „Environmentální výchova díky panu učiteli Záveskému do Prachatic prostě patří a měla by se tu nejen udržet, ale stále rozvíjet,“ připomíná Helena Klimešová.

Zdroj: Deník / Jana Vandlíčková