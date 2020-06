Zdroj: Deník / Jana Vandlíčková

Je to je pár dní, co spatřila světlo světa knížka Musíme si pomáhat z pera Hany Vojtové, ředitelky prachatického Domova seniorů Mistra Křišťana. Vznikla na základě rozhlasového vysílání se stejnojmenným názvem. „Naším cílem bylo a je dostat se k lidem, kteří pečují doma o svého seniora,“ vypráví Hana Vojtová, která se několik let vzdělává, zjišťuje, snaží pochopit a dál předává své zkušenosti v péči o seniory s demencí. Kniha, která ještě ani není na pultech knihkupectví, je vlastně „příručkou“ pro člověka, který má doma seniora s demencí a rád by věděl, jak se o něj postarat tak, aby to bylo co nejvíce účinné a klidné.