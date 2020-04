Shánět staré fotografie je v současné době už těžké. V samotném centru města se toho prý moc nezměnilo. „A mimo hradby už to tolik neznám, třeba dnešní sídliště, konkrétně Česká ulice, mi nic neříká. Vím, ale že tam bývalo zahradnictví, tam jsme natajno lezli pro kytky pro učitele na konci školního roku. My jako kluci nesměli z centra, to nám rodiče zakázali,“ vzpomíná. Ale i nyní jsou obrázky, které Františka Holočiho dokáží překvapit. „Byla to fotka německé armády. Maminka mi vyprávěla, že do Prachatic Němci nedošli. Když jsem tu fotku viděl, padla mi brada. V první chvíli jsem si myslel, že to někdo poskládal dohromady. Z té jsem byl hodně překvapený,“ vysvětluje k obrázku, který se objevil ve skupině před několika měsíci.